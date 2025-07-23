Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили погибшего при пожаре в жилом доме в Москве, сообщили в столичном МЧС.

"В очаге пожара горящей квартиры, был обнаружен погибший", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале столичного МЧС.

Уточняется, что пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на 4 этаже дома. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.