Дальние электрички Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений МЖД опаздывают

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пригородные поезда дальних маршрутов Горьковского, Курского, Рижского, Киевского направлений задерживаются по техническим причинам, интервал движения на второй и четвертой линиях Московских центральных диаметров (МЦД-2, МЦД-4) выдерживается, сообщили "Интерфаксу" в Московской железной дороге (МЖД).

В компании заверили, что делают все необходимое для возвращения движения в график.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое на МЦД-2 - поезда в сторону Москвы следуют с задержками.