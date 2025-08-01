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В Москве на МЦД-4 случился сбой из-за остановки электропоезда

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Поезда четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) следуют с увеличенным интервалом, пригородные поезда в сторону Апрелевки задерживаются в связи с вынужденной остановкой состава по техническим причинам, сообщили в Московской железной дороге.

"Сегодня в 15:29 на станции "Москва-Товарная-Смоленская" по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд. На период оказания помощи в пути задерживаются пригородные поезда в сторону Апрелевки, с увеличенным интервалом курсируют поезда МЦД-4", - говорится в сообщении,.

В МЖД принимают все необходимые меры для ввода поездов в график.

Ранее в этот день из-за остановки электропоезда случился сбой в движении на МЦД-1.

МЦД-1 МЦД-4 Москва МЖД Москва-Товарная-Смоленская
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