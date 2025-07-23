Поиск

Роспотребнадзор организует бесплатную проверку на гепатит В и С в Москве 28 по 31 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора бесплатно примет всех желающих провериться на наличие гепатита В или С с 28 по 31 июля в День борьбы с этим заболеванием.

"Ко Дню борьбы с гепатитом с 28 по 31 июля Центр молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию "Действуй без промедления", в рамках которой любой желающий сможет бесплатно сдать анализ на гепатит С или В", - сообщили "Интерфаксу" в институте в среду.

Там напомнили, что 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в этом году проходит под девизом: "Борьба с гепатитом: разрушим преграды".

По данным ЦНИИ, вирусные гепатиты – группа инфекционных заболеваний печени, вызванных гепатотропными вирусами (A, B, C, D, E) и входящих в число ведущих причин рака печени.

"Наибольшую проблему для здравоохранения в мире и в России представляют хронические гепатиты В, С и D, которые развиваются незаметно и вызывают тяжелые поражения печени, включая цирроз и рак. Тем не менее эти инфекции поддаются профилактике и контролю, а в случае с гепатитом С – и полному излечению", - пояснили специалисты института.

Там обратили внимание на то, что для элиминации этой инфекции, необходимо активное выявление больных, увеличение охвата лабораторным обследованием и назначение эффективной противовирусной терапии.

"Большую работу в этом направлении проводитФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. С 2023 года на базе Российской платформы агрегации информации о геномах вирусов VGARus Институт осуществляет геномный мониторинг за циркулирующими штаммами вирусов гепатитов, который позволяет отслеживать молекулярные изменения в структуре вирусов и развивающуюся лекарственную резистентность", - уточнили в институте.

Там заметили, что современные технологии позволяют своевременно выявить маркеры вирусных гепатитов.

В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны наборы реагентов для диагностики этой инфекции методом ПЦР, добавили в институте.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В связи с ночным пожаром в Москве возбуждено уголовное дело

В связи с ночным пожаром в Москве возбуждено уголовное дело

Столичных автомобилистов предупредили о возможном дожде в среду

Столичных автомобилистов предупредили о возможном дожде в среду

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

В Москве на Филевской линии метро сбой в движении из-за дождя

"Мосводосток" устранил все образовавшиеся после ливня скопления воды в Москве

Повышение температуры ожидается к концу недели в Москве, осадков будет меньше

Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля

Аномальное количество осадков выпало в Московском регионе 21 июля

Сбит второй летевший на Москву беспилотник

В московском регионе за ночь выпало до 60% месячной нормы осадков

Движение перекрыто на одной из улиц в столичном Люблино из-за провала дороги

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе440 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6802 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });