Роспотребнадзор организует бесплатную проверку на гепатит В и С в Москве 28 по 31 июля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора бесплатно примет всех желающих провериться на наличие гепатита В или С с 28 по 31 июля в День борьбы с этим заболеванием.

"Ко Дню борьбы с гепатитом с 28 по 31 июля Центр молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию "Действуй без промедления", в рамках которой любой желающий сможет бесплатно сдать анализ на гепатит С или В", - сообщили "Интерфаксу" в институте в среду.

Там напомнили, что 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в этом году проходит под девизом: "Борьба с гепатитом: разрушим преграды".

По данным ЦНИИ, вирусные гепатиты – группа инфекционных заболеваний печени, вызванных гепатотропными вирусами (A, B, C, D, E) и входящих в число ведущих причин рака печени.

"Наибольшую проблему для здравоохранения в мире и в России представляют хронические гепатиты В, С и D, которые развиваются незаметно и вызывают тяжелые поражения печени, включая цирроз и рак. Тем не менее эти инфекции поддаются профилактике и контролю, а в случае с гепатитом С – и полному излечению", - пояснили специалисты института.

Там обратили внимание на то, что для элиминации этой инфекции, необходимо активное выявление больных, увеличение охвата лабораторным обследованием и назначение эффективной противовирусной терапии.

"Большую работу в этом направлении проводитФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. С 2023 года на базе Российской платформы агрегации информации о геномах вирусов VGARus Институт осуществляет геномный мониторинг за циркулирующими штаммами вирусов гепатитов, который позволяет отслеживать молекулярные изменения в структуре вирусов и развивающуюся лекарственную резистентность", - уточнили в институте.

Там заметили, что современные технологии позволяют своевременно выявить маркеры вирусных гепатитов.

В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны наборы реагентов для диагностики этой инфекции методом ПЦР, добавили в институте.