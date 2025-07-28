Роспотребнадзор сообщил о минимизации заболеваемости острым гепатитом среди детей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В России уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, заболеваемость острым гепатитом В с 2006 года снизилась в 16,5 раза, среди детей до 17 лет он практически ликвидирован, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, в том числе благодаря иммунизации. Заболеваемость острым гепатитом В с 2006 года, после введения массовой вакцинации, снизилась в 16,5 раза, а хроническим гепатитом В - на 30%. Среди детей до 17 лет острый гепатит В практически ликвидирован", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что такие показатели были достигнуты благодаря отечественным вакцинам и иммунизации детей с первых дней жизни. Охват вакцинацией против гепатита В детей в возрасте 12 месяцев последние 15 лет стабильно удерживается на уровне свыше 95%.

По данным Роспотребнадзора, хроническим гепатитом С в мире страдают примерно 58 млн человек. Вакцина против гепатита С в настоящее время не разработана, что связано с высокой изменчивостью вируса. При этом противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев.

"Ежегодно количество людей, которые прошли обследование на вирусный гепатит С в России, растет. Так, показатели 2024 года достигли 24,8 млн человек", - сообщили в ведомстве.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом.