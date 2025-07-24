Гроза и ливень ожидаются в Москве в четверг

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о ливне и грозе, которые ожидаются в отдельных районах Москвы в течение дня в четверг.

"По прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Мэрия просит горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.