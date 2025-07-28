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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ссылаясь на прогноз синоптиков, он сообщил, что в ближайшие дни в столичном регионе будет жарко, днем температура может подниматься до 31 градуса.

"В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - заявил заммэра.

В сильную жару особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения; электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний.

Коммунальные службы в жару в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы охлаждать дорожное полотно и снизить возможность его пластической деформации.

Петр Бирюков Москва
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