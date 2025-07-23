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Кратковременные осадки и теплая комфортная погода будут в Москве до конца недели

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Комфортная теплая погода и небольшие кратковременные осадки ожидаются в Москве до конца недели; при этом изнуряющей жары не будет, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в Москве симпатичная, с сегодняшнего дня 25 градусов, с завтрашнего - 25-27 (градусов), в пятницу по области до 30 градусов, а в Москве 27-29 (градусов). Температура на 1-2 градуса выше нормы, ночные температура все время высокие, 15-18 градусов, и кратковременные осадки", - сказал Вильфанд в среду.

О мощных осадках в столице, по его словам, можно забыть. До конца недели будет переменная облачность. "Это означает, что в течение дня количество часов с прямым солнечным сиянием будет превышать количество часов, когда облака закрывают солнце. Поэтому солнца много. Будут небольшие кратковременные осадки, но кому не повезет, тот их застанет. Большинство москвичей их не заметят", - отметил Вильфанд.

"Поскольку сейчас самый теплый период года, поэтому (температура) около нормы. Тепло, комфортно и небольшие осадки. И самое главное, что нет изнуряющей жары", - добавил он.

Гидрометцентр Москва Роман Вильфанд
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