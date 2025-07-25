МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в пятницу

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Москве предупреждает жителей столицы о жаре в пятницу до плюс 30 градусов, рекомендует пить больше воды.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30°С. В связи с жаркой погодой рекомендует избегать перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды", - говорится в сообщении.