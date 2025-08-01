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Сбой в движении произошел на МЦД-1 из-за остановки электропоезда

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского и Белорусского направлений задерживаются, поезда первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) следуют с увеличенным интервалом из-за вынужденной остановки состава по техническим причинам, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"В 12:30 на перегоне "Москва Бутырская" - "Бескудниково" Савеловского направления по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд. На период оказания помощи движение поездов на данном участке организовано по одному пути в реверсивном режиме", - сообщается в телеграм-канале МЖД в пятницу.

МЖД принимает необходимые меры для ввода поездов в график, отмечается в сообщении.

МЦД-1 МЖД Москва
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