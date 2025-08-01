В Москве восстановили движение поездов на перегоне Савеловского направления

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Москве восстановили движение поездов на перегоне "Москва Бутырская" - "Бескудниково" Савеловского направления после того, как там электропоезд остановился по техническим причинам, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Движение было остановлено в 12:30 и возобновилось в 13:25.

В МЖД делают все возможное, чтобы сократить опоздание задержанных поездов.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского и Белорусского направлений задерживаются, поезда первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) следуют с увеличенным интервалом из-за вынужденной остановки состава на перегоне "Москва Бутырская" - "Бескудниково" по техническим причинам.