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Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В отдельных районах Москвы за сутки выпало до 90% месячной нормы осадков, порывистый ветер повалил деревья в городе, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"По состоянию на 09:00 5 августа в отдельных районах города за прошедшие сутки выпало до 90% месячной нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировано в Зеленоградском административном округе, Северо-Западном административном округе и Троицком и Новомосковском административных округах", - заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы, порывы ветра достигали 17 м/с. "Городские службы оперативно распиливают и вывозят повреждённые деревья", - отмечается в сообщении.

В период интенсивных осадков наблюдалось увеличение уровня воды в Яузе на 1,9 м. В настоящее время ситуация контролируется ГУП "Мосводосток", добавили в пресс-службе.

"Сильные осадки сохранятся и сегодня. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - предупредили в комплексе городского хозяйства.

Москва Мосводосток
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