В Москве 10 августа перекроют движение по набережным для "Лиги триатлона & IronStar"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве в воскресенье 10 августа с утра перекроют некоторые улицы и набережные для спортивного фестиваля "Лига триатлона & IronStar Москва 226", сообщил городской Департамент транспорта.

С 6 утра и до 23:30 не будет движения на улицах Крылатская, Мневники, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года; на мостах Карамышевский, Малый Устьинский, Астаховский; на проспекте Маршала Жукова и на Звенигородском шоссе.

Кроме того, будут перекрыты набережные Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Академика Туполева.

Движение будет ограничено также на Андроньевской, Золоторожской, Красноказарменной, Головинской, Госпитальной, Лефортовской, Сыромятнической, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Устьинской набережных.

На участках временных перекрытий с 00:01 10 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Помимо этого, 10 августа с 07:30 до 19:30 будут закрыты три полосы на Госпитальном мосту.