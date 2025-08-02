Движение на Садовом кольце будет закрыто 2 и 3 августа из-за ночного велофестиваля

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения транспорта в центре Москвы на Садовом кольце в обоих направлениях 2 и 3 августа из-за проведения второго Московского ночного велофестиваля.

В частности, движение будет закрыто с 17:00 2 августа до окончания мероприятия на участках Зубовской улицы от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы.

Кроме того, с 20:30 2 августа до 01:00 3 августа не будет движения на всем протяжении Садового кольца в оба направления, на Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

С 00:01 1 августа до 17:00 2 августа будет временно закрыта одна полоса для движения транспорта в каждом направлении на участках улиц Зубовская и Большая Пироговская.

В дептрансе напомнили, что с 00:01 31 июля до окончания мероприятия временно запрещена парковка на улицах Зубовская и Большая Пироговская.

Помимо этого, подъезд к ряду объектов Москвы в районе Садового кольца будет временно перекрыт 2-3 августа, департамент рекомендует использовать метро для поездок в центр города. В частности, нельзя будет подъехать к Курскому вокзалу, Центральному парку культуры и отдыха имени Максима Горького со стороны улицы Крымский вал, Театру Сатиры со стороны улицы Большая Садовая, ТЦ "Атриум", ТРЦ "Павелецкая Плаза", а также ТЦ "Смоленский Пассаж" со стороны Смоленской площади.

2 августа также поменяются маршруты неземного транспорта в центре Москвы.

Центральная пригородная пассажирская компания сделала провоз велосипедов весь день 2 августа и до 6 утра 3 августа бесплатным.

Этим летом в Москве впервые проводятся два заезда. Первый состоялся 5 июля, в нем приняли участие рекордные 45 тыс. человек. Как и при первом заезде велосипедисты получат возможность присоединиться к мероприятию онлайн и прокатиться по виртуальному Садовому кольцу.

Ильин день

Движение также будет закрыто для транспорта в районе Красной площади 2 августа в связи с проведением праздника "Ильин день".

Так, движение будет ограничено с 6:00 до 13:00 на улице Ильинка от Новой площади до дома 5 по Красной площади. На участке ограничений будет запрещена парковка с 00:01 2 августа до окончания мероприятия.