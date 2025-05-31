Центральные набережные Москвы перекроют 31 мая из-за забега "Зеленый марафон"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Москве 31 мая временно закроют движение на нескольких набережных и улицах в центре в связи с проведением забега "Зеленый марафон".

В частности, движение будет закрыто с 03:00 до 13:00 на Новой и Старой площадях, с 03:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту, на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на площади Васильевский Спуск.

Кроме того, с 07:00 до 13:00 будет перекрыто движение на центральных набережных: Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой.

С 07:00 до 13:00 также не будет движения на Большом и Малом Устьинских мостах, на улицах Садовническая, Болотная, а также в Фалеевском переулке и в Китайгородском проезде.

В дептрансе отметили, что будет закрыто движение по первой полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварка с 03:00 29 мая до 03:00 31 мая, с 18:00 31 мая до 09:00 1 июня.

Закроют также проезд по полосам с 03:00 29 мая до 09:00 1 июня на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Болотной улицы.

На всех участках временных ограничений запрещена парковка с 00:01 31 мая до окончания мероприятия.

31 мая с 2:40 до конца мероприятия будут изменены маршруты городского транспорта у метро "Китай-город" и на набережных Москвы-реки.

Кроме того, 31 мая в связи с проведением забега "Троицк без границ" будет временно закрыто движение для транспорта в новой Москве. Движение будет закрыто с 08:00 до 10:20 на участках Юбилейной улицы, Центральной улицы, Физической улицы, улицы Академика Черенкова, Солнечной улицы и Октябрьского проспекта. С 7:30 до конца мероприятия будут изменены маршруты в Троицке.

В субботу также временно закроют движение на улице Крылатская в связи с проведением "Первенства России по триатлону": с 06:30 до 13:00 будет закрыто движение на улице Крылатская от дома 2А до дома 15, а с 00:01 до окончания мероприятия запрещена парковка на участках ограничений.