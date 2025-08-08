В Москве ввели 10% от запланированного на восемь лет объема жилья по реновации

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Москве за семь месяцев 2025 года в эксплуатацию введено уже 10% от объемов жилья, строительство которого по программе реновации запланировано на восемь лет, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Как показывают итоги семи месяцев, нынешний 2025 год должен стать годом значительного ускорения темпов реализации программы (реновации - ИФ). В январе-июле было введено в эксплуатацию порядка 600 тыс. кв.м жилья - 10% от общего выполненного объема за восемь лет реализации программы", - говорится в сообщении.

Введено в эксплуатацию 6,2 млн кв.м жилья, что позволит расселить свыше 1 300 старых домов. Ведется проектирование и строительство порядка 10,5 млн кв.м жилья.

В мэрии напомнили, что с начала реализации программы закончено либо идет переселение свыше 220 тысяч горожан.

В результате реализации программы реновации в новые квартиры переедут около 1 млн москвичей. В программу реновации включены 5176 домов, в которых около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн кв.м.