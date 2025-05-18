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В московскую программу реновации включено около 5,2 тыс. домов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы подписал постановление о включении в программу реновации 5 176 домов, для их строительства подобрана 801 площадка, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В программу реновации включено 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в них проживает порядка 1 млн жителей", - говорится в сообщении.

Для строительства подобрана 801 площадка, ведено в эксплуатацию 5,8 млн кв.м жилья.

Кроме того, перечень площадок - кварталов (территорий), увеличился на 131 адрес. Здесь планируется построить жилые комплексы для переселения по программе реновации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Москва
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