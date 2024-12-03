Программа реновации в московском районе Раменки полностью завершена

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Около 20,6 тыс. жителей на западе Москвы получили современное жилье по реновации, в районе Раменки программа реновации полностью завершена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Около одного миллиона квадратных метров современного жилья проектируется и строится по программе реновации на западе столицы. Для волнового переселения жителей подобрали в округе 61 стартовую площадку", - написал Собянин в своём телеграм-канале во вторник.

По его словам, уже построено 40 жилых комплексов, из них передано под заселение 39. "Новые квартиры получили около 20,6 тысячи человек. В районе Раменки программа реновации полностью завершена", - отметил мэр.

По его словам, рядом с жилыми кварталами возводится социальная инфраструктура. В районе Очаково-Матвеевское уже готовы два детских сада, строится школа. Скоро начнут возводить ещё два образовательных объекта - школу и детский сад.

Кроме того, в районах Тропарeво-Никулино и Филёвский Парк строят две школы, а в Солнцево планируется детский сад, добавил Собянин.