До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Грозы и ливни ожидаются в Москве до конца дня понедельника, за день в городе может выпасть треть месячной нормы осадков, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильный ливень, гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с. До конца дня может выпасть треть месячной нормы осадков', - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, на улицах города дежурят бригады и техника ГУП "Мосводосток", на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили" - добавили в комплексе.