Дожди и около плюс 20 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Температура в Москве на следующей неделе будет около плюс 20 градусов, ждать того, что столбики термометров поднимутся выше плюс 25 не стоит, в течение недели будут небольшие дожди, в понедельник осадки будут более заметными, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет, конечно, гораздо ниже той, к которой привыкли москвичи. Она будет около и ниже нормы, но на 1-1,5 градуса. Это не очень большая аномалия, но все-таки ниже нормы (...) Температура (в выходные и на следующей неделе - ИФ) около плюс 20 градусов - от плюс 19 до плюс 23 (...) Нормальная погода, просто мы от нее отвыкли. Мы все время ждем, что будет выше плюс 25. Нет, этого не будет", - сказал Вильфанд.

Ночные температуры в Москве будут в диапазоне плюс 12 - плюс 14 градусов, по области до плюс 9.

Метеоролог уточнил, что Москва находится на северо-восточной периферии антициклона, который "распространяет свое влияние от южной Атлантики через весь юг западной Европы и юго-восточной Европы". "Воздушные массы поступают с запада и с северо-запада, совершенно умеренный воздух из Балтики, с северной Атлантики, со Скандинавии, не жаркий", - добавил он.

Благодаря антициклональному режиму погоды, атмосферное давление в Москве будет около нормы, поэтому "условий для сильных осадков нет". "Но, поскольку мы все-таки на периферии антициклона, а не в центре, то дожди будут", - сообщил Вильфанд. Погода в целом будет облачная, при этом будет появляться и солнце.

"Преимущество облачная погода, небольшие дожди практически все время. Наиболее заметные дожди, даже до сильных, в понедельник прогнозируются (...) И только, по предварительным расчетам, во второй половине следующей недели, начиная с пятницы, будет осадков поменьше. Преимущественно будет без осадков, будет солнечно. Температурный фон плюс 19 - плюс 24 градуса. Однородная, спокойная, теплая погода", - резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.