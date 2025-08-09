Поиск

Дожди и около плюс 20 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Температура в Москве на следующей неделе будет около плюс 20 градусов, ждать того, что столбики термометров поднимутся выше плюс 25 не стоит, в течение недели будут небольшие дожди, в понедельник осадки будут более заметными, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет, конечно, гораздо ниже той, к которой привыкли москвичи. Она будет около и ниже нормы, но на 1-1,5 градуса. Это не очень большая аномалия, но все-таки ниже нормы (...) Температура (в выходные и на следующей неделе - ИФ) около плюс 20 градусов - от плюс 19 до плюс 23 (...) Нормальная погода, просто мы от нее отвыкли. Мы все время ждем, что будет выше плюс 25. Нет, этого не будет", - сказал Вильфанд.

Ночные температуры в Москве будут в диапазоне плюс 12 - плюс 14 градусов, по области до плюс 9.

Метеоролог уточнил, что Москва находится на северо-восточной периферии антициклона, который "распространяет свое влияние от южной Атлантики через весь юг западной Европы и юго-восточной Европы". "Воздушные массы поступают с запада и с северо-запада, совершенно умеренный воздух из Балтики, с северной Атлантики, со Скандинавии, не жаркий", - добавил он.

Благодаря антициклональному режиму погоды, атмосферное давление в Москве будет около нормы, поэтому "условий для сильных осадков нет". "Но, поскольку мы все-таки на периферии антициклона, а не в центре, то дожди будут", - сообщил Вильфанд. Погода в целом будет облачная, при этом будет появляться и солнце.

"Преимущество облачная погода, небольшие дожди практически все время. Наиболее заметные дожди, даже до сильных, в понедельник прогнозируются (...) И только, по предварительным расчетам, во второй половине следующей недели, начиная с пятницы, будет осадков поменьше. Преимущественно будет без осадков, будет солнечно. Температурный фон плюс 19 - плюс 24 градуса. Однородная, спокойная, теплая погода", - резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва погода прогноз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иногородним пользователям каршеринга в Москве придется пройти верификацию на mos.ru

Иногородним пользователям каршеринга в Москве придется пройти верификацию на mos.ru

В "Москва-Сити" не осталось свободных офисов

В Москве возбуждено первое в стране уголовное дело против "дроповода"

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

В Москве подъезд к Курскому вокзалу будет закрыт 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });