В Москве Садовое кольцо перекроют в обе стороны 17 августа из-за забега

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве 17 августа Садовое кольцо будут перекрывать в обоих направлениях из-за забега, сообщил городской департамент транспорта.

Ограничения будут действовать с 20:00 16 августа до 7:00 18 августа на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), в проезде Девичьего Поля (от Зубовской улицы до улицы Плющиха) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы).

С 7:00 до 19:30 17 августа движение ограничат на всем протяжении Садового кольца в оба направления, а также на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца).

С 00:01 15 августа до 20:00 16 августа будет временно закрыта одна полоса для движения в каждом направлении на участках улиц Зубовская, Большая Пироговская и проезда Девичьего Поля.

14 августа с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на улицах Зубовская, Большая Пироговская и в проезде Девичьего Поля.

