Движение на ряде бульваров в центре Москвы ограничат 8 июня из-за фестиваля

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Движение на ряде бульваров в центре столицы 8 июня будет ограничено в связи с проведением фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов", сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Так, с 00:01 8 июня до 05:00 9 июня будет закрыто движение на Гоголевском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Волхонка до улицы Знаменка; Никитском бульваре (внутренняя сторона) от дома 12 по Новинскому бульвару до Большой Никитской улицы; Тверском бульваре (внутренняя сторона) от Большой Никитской улицы до Тверской улицы; Страстном бульваре (внутренняя сторона) от Нарышкинского проезда до улицы Петровка и Петровском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Петровка до Крапивенского переулка.

Кроме того, не будет движения на Рождественском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Рождественка до улицы Большая Лубянка; Сретенском бульваре (внутренняя сторона) от улицы Большая Лубянка до Фролова переулка, а также на Чистопрудном бульваре (внутренняя сторона) от Мясницкой улицы до дома 12, корпус 2 по Чистопрудному бульвару.

Помимо этого, 7 июня с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий будет запрещена парковка.

В дептрансе сообщили, что в воскресенье, 8 июня, на время фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов" трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". В этот день трамваи поедут по изменённым маршрутам: А - от МЦД Калитники через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка; 3 - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская"; 39 - от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская".

"Вместо трамваев пользуйтесь автобусом 913 - маршрут будет продлён от метро "Павелецкая" по трамвайным путям до Воронцова Поля. Пользуйтесь метро до "Новокузнецкой" и "Чистых прудов", - рекомендуют в департаменте транспорта.

Красочный забег

В связи с проведением спортивного мероприятия "Красочный забег" 8 июня будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в центре Москвы.

В частности, движение будет закрыто с 03:00 до 14:00 на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова, с 04:00 до 14:00 - на Цветном бульваре от Садовой-Самотечной до Трубной площади при движении в сторону центра.

Кроме того, движения не будет с 06:00 до 14:00 на Цветном бульваре от Трубной площади до Садовой-Самотечной улицы при движении в сторону области, с 07:00 до 13:00 - на Олимпийском проспекте от улицы Дурова до Трифоновской улицы, на улице Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади, на Делегатской улице от улицы Дурова до Самотечной улицы.

На некоторых участках также будет запрещена парковка 7 июня с 00:01 до окончания мероприятия.

Помимо этого, примерно до 13:30 трамваи не будут ходить между Каланчёвской улицей и Белорусским вокзалом. В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам.

Кубок грома

8 июня в связи с проведением триатлона "Кубок Грома" временно закроют движение для транспорта по улице Крылатская. В частности, движение будет закрыто с 07:00 до 10:00 на участке Крылатской улицы от дома 16 до улицы Нижние Мневники. На этом участке также будет запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия.

С 06:45 до конца мероприятия автобусы 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала.