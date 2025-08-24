ЦДМ на Лубянке временно приостановил работу

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центральный детский магазин на Лубянке временно приостановил работу после инцидента, произошедшего у одного из арендаторов магазина, сообщает пресс-служба ЦДМ в воскресенье.

"24 августа ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу. Инцидент произошел у одного из арендаторов Центрального детского магазина. После этого силами администрации была проведена полная эвакуация посетителей и персонала", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время на территории ЦДМ работают сотрудники правоохранительных органов. Со стороны администрации торгового комплекса оказывается вся необходимая помощь специалистам экстренных служб.

Администрация Центрального детского магазина окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, по предварительным данным, в результате ЧП в ЦДМ на Лубянке есть погибший и пострадавшие. Причину произошедшего устанавливают следственные органы, предварительно, ей стал результат технической неисправности оборудования.

В департаменте здравоохранения сообщали о трех пострадавших.