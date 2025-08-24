Поиск

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ

Обстановка у Центрального детского магазина в Москве
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В результате чрезвычайного происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке есть погибший и пострадавшие, предварительно, причиной инцидента стал результат технической неисправности оборудования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В "Центральном Детском Магазине" произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Мэр также сообщил, что причиной произошедшего, по предварительным данным, стал результат технической неисправности оборудования.

Собянин уточнил, что причину произошедшего устанавливают следственные органы.

"Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим", - добавил мэр.

В свою очередь, в столичной прокуратуре сообщили журналистам, что надзорное ведомство контролирует установление причин происшествия.

На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили о трех пострадавших в результате возгорания в ЦДМ на Лубянке. Двое из них госпитализированы.

Москва Сергей Собянин ЦДМ Лубянка
