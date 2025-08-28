Поиск

Собянин заявил о значительном повышении зарплат педагогов в Москве с 1 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о значительном повышении зарплат педагогов в столице с 1 сентября.

"Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплаты педагогов", - сказал Собянин на ежегодном общегородском педагогическом совете в четверг.

Конкретных параметров повышения мэр не назвал.

"Какие бы мы школы ни строили, какие бы мы технологии обучения ни применяли, как бы мы ни развивали электронную школу, искусственный интеллект, - главное остается за вами, за педагогами. И, по большому счету, все зависит от ваших рук, от ваших сердец, от вашего умения, от ваших знаний, - того, что вы делаете, когда к вам приходит ребенок в первом классе, маленький москвич. Когда вы выпускаете в жизнь взрослого человека, - каким он будет, зависит от вас", - отметил Собянин, обращаясь к педагогам.

"Качество вашей работы зависит еще и от того, как город о вас заботится, как решает вопросы материального обеспечения, заработной платы", - подчеркнул мэр.

Сергей Собянин Москва
