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Минпросвещения продолжит решать проблемы с зарплатами и нагрузкой учителей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Проблемы по заработным платам и нагрузке на учителей остаются, Минпросвещения совместно с Минтрудом ведут работу по формированию новой системы оплаты труда, сообщил на брифинге в правительстве министр просвещения Сергей Кравцов.

"Выстроена единая система повышения квалификаций, поддержки педагогов. Понятно, что остаются проблемы и по заработным платам, и по нагрузке на учителей. Здесь мы ведем совместно с Министерством труда соответствующую работу и по повышению заработной платы учителей, по формированию новой системы оплаты труда, уменьшении дифференциации, а также работу по снижению нагрузки на учителей, не уменьшая заработную плату", - сказал он.

По его словам, приказом министерства (от 11 февраля 2025 года) была упорядочена нагрузка на школьников, также, соответственно, нормировано рабочее время учителя.

"Очень важно, чтобы наши приказы реализовывались в каждой школе. Также была проведена работа по снижению бюрократической нагрузки совместно с Рособрнадзором для того, чтобы учителя как можно больше времени проводили с учениками, не занимались ненужной отчетностью", - отметил Кравцов.

Кроме того, в 2025 учебном году утверждены соответствующие требования, минимизирующие бюрократическую нагрузку на воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также преподавателей колледжей.

Минпросвещения Минтруд Сергей Кравцов Рособрнадзор
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