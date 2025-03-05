Кравцов заявил о различии средних зарплат педагогов в регионах более чем в 5 раз

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Размер средней зарплаты педагогов в разных регионах отличается более чем в пять раз, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время "правительственного часа" в Госдуме в среду.

Он подчеркнул, что решение Российской трехсторонней комиссии должно соблюдаться - в фонде оплаты труда педагогов 70% должно приходиться на оклад, а 30% - на компенсационные и стимулирующие выплаты.

По данным министра, в России до 2030 года необходимо заместить в связи с выходом на пенсию 96 тысяч педагогов, из них 40 тысяч - школьные учителя. Он пояснил, что эта потребность перекрывается контрольными цифрами приема. В 2024 году выпуск студентов педагогических специальностей составил 147 тысяч педагогов.