В большинстве школ Москвы учителям повысят зарплату

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве в связи повышением норматива финансирования на каждого ученика, а также уравниванием выплат для средней и старшей школы учителя в подавляющем большинстве школ будут получать более высокую зарплату, сообщила телеканалу "Россия 1" заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Учителя, на самом деле в связи с ростом норматива, конечно, будут получать в подавляющем большинстве школ более высокую зарплату. Она будет расти", - сказала она.

Она напомнила, что благодаря "Московской электронной школе" возможно формировать индивидуальные портфолио каждого учителя.

"В прошлом году мы уже начали формировать такие портфолио, в которых можем уже фиксировать в достаточно прозрачном формате образовательные результаты детей, учителей, и, как следствие, оценивать их профессиональные навыки и качества. Подавляющее большинство московских учителей такие результаты в своих личных кабинетах получили в прошлом году. Они на сегодняшний день уже имеют возможность оценить свои сильные и слабые стороны, сформировать на основании этих портфолио подходы уже к индивидуальным траекториям повышения квалификации", - отметила Ракова.

По ее словам, весной начнется формирование системы подготовки и повышении квалификации учителей математики, учителей естественно-научного профиля для того, чтобы уделять большее внимание в этом году математическим наукам и естественно-научным. "Мы разработали ряд мер, которые также зафиксированы в акте, который был принят, на то, чтобы развивать эти предметы, делать на них тоже особый упор, учитывая, что эти направления сейчас очень важны для государства", - добавила она.

26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин решил увеличить на 13% финансирование системы образования в текущем году для повышения качества образования не только в старшей, но и в начальной и основной школе, на эти цели будет выделено 46 млрд рублей.

Кроме того, было принято решение ввести единый высокий норматив финансирования в 5-11 классах в размере 197 тысчс рублей в год на каждого ученика - вместо двух различных на среднее и старшее звено, а также увеличить его размер.

Так, в основной школе (5-9 классы) норматив вырастет почти на 20%, а для 10-11 классов - на 5,4%. Подушевой норматив в начальной школе (1-4 классы) вырастет почти на 15,7% - до 171 тысчст рублей в год. Дополнительные бюджетные средства будут также направлены на повышение качества математической и естественно-научной подготовки школьников.

С 1 апреля учителям будет предложена новая система подготовки и повышения квалификации на специальных курсах.