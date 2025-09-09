Поиск

В Москве на Рождественке построят новый корпус для МАРХИ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на улице Рождественка для Московского архитектурного института (МАРХИ) построят новый учебный корпус с мастерскими построят для Московского архитектурного института (МАРХИ), объявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает сайт правительства. Проект уже согласовала Москомархитектура.

Строить здание будет публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Комплекс возведут по адресу: улица Рождественка, владение 11. Объект включит в себя новый пятиэтажный корпус и уже существующий одноэтаэжный долгострой.

В пятиэтажном корпусе обустроят мастерские, учебные классы и зоны для отдыха. Второе здание реконструируют.

Как пояснил гендиректор ППК Карен Оганесян, общая площадь двух корпусов составит около 3 тысяч кв.м.

Карен Оганесян Марат Хуснуллин Москомархитектура МАРХИ Москва Рождественка ППК
