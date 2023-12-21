Реконструкцию Политехнического музея пообещали ускорить в начале 2024 года

Сейчас там проходят реставрационные и отделочные работы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В начале 2024 года для реконструкции Политехнического музея в Москве наймут дополнительных людей, работы ускорятся и будут завершены в в 2025 году, сообщил журналистам генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

"Это сложный объект, на сегодня все проектные решения есть. Ведутся реставрационные и отделочные работы. В полном объеме реконструкцию планируем завершить в 2025 году", - сказал он.

По его словам, сейчас на работах в Политехническом музее заняты 300 человек. "В начале следующего года количество специалистов увеличим до 500 - это позволит ускорить работы", - заверил Оганесян.

Соглашение о передаче функций заказчика между руководством Политехнического музея и "Единым заказчиком" было подписано во второй половине августа 2023 года.

В октябре Оганесян говорил, что в 2024 году к работам в Политехе привлекут не 500, а 600 человек, и объект введут в эксплуатацию в 2025 году.

Тогда же он сказал, что все спорные вопросы между музеем и подрядчиком "сняты" и что часть мультимедийного оборудования будет "оптимизирована", "чтобы хватило средств на завершение строительства".

Политехнический музей, которому в 2022 году исполнилось 150 лет, - один из старейших научно-технических музеев мира. Он был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Реконструкция в здании началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки.

Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако позже окончание работ неоднократно переносилось. Согласно опубликованным в 2022 году изменениям в постановление правительства, музей могут ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" создана путем реорганизации и слияния шести федеральных казенных учреждений, ей передан контроль за строительством соцобъектов, финансируемых из федерального бюджета. В частности, компания отвечает за реализацию строительных работ более 25 объектов культуры, среди которых Третьяковская галерея и Петербургская консерватория.