В Москве новое общежитие для Консерватории начнут строить в сентябре

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Москве строить новое общежитие для Консерватории имени Чайковского начнут в сентябре, сообщила через пресс-службу Минкультуры руководитель ведомства Ольга Любимова.

"Новый комплекс - это еще 300 мест, еще 30 репетиционных пространств, отдельный концертный зал и киноконцертный зал, место для занятий спортом. И когда объект будет сдан, мы сможем с уверенностью сказать, что у Московской государственной консерватории самое лучшее общежитие в мире. Сейчас продолжается снос и расчистка пространства для строительства здания, и мы рассчитываем, что уже в самом начале сентября строители зайдут на объект", - заявила она.

По словам министра, многие годы учащиеся жили в сложных бытовых условиях, что мешало учебному процессу и творчеству.

"Сейчас уже блок зданий общежития Московской государственной консерватории работает, где дети учатся и живут в совершенно потрясающих условиях, с 30 отдельными репетиционными. Это общежитие совершенно другого типа. Тут есть бассейн, спортзал, репетиционные пространства, которые, конечно, необходимы ребятам, ведь некоторые из них трудятся по 12 часов в день, потом часами, ночами они продолжают репетировать в стенах общежития. Поэтому нужны не только места, где ребята будут жить, нужны места, где ребята будут продолжать учиться, возвращаясь домой", - добавила она.

В ведомстве уточнили, что строительство здания, как ожидается, завершится в 2027 году. Всего в комплексе будет более 450 номеров на 900 мест. Первое здание общежития было введено в эксплуатацию в 2018 году, второе - в 2023.