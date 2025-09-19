Сентябрь 2025 года для Москвы будет одним из самых "сухих" в истории

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Для Москвы сентябрь 2025 года может войти в список самых "сухих" сентябрей за историю метеонаблюдений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его данным, в ночь на пятницу в Москве выпало около 1 мм осадков, более заметные осадки будут в Москве во второй половине дня в пятницу, также осадки прогнозируются в субботу.

"И потом уже прекращение осадков. В течение следующей недели их будет совсем немного. Поэтому, нельзя сказать, что он (сентябрь) совсем без осадков, но он все-таки войдет как один из самых таких "сухих" месяцев (в историю метеонаблюдений)", - добавил Вильфанд.

Он напомнил, что минимальное количество осадков в сентябре выпадало в 1949 году (6,9 мм) и 2023 году (7,5 м).

За счет того, что этим летом выпало много осадков в июле и в августе, поэтому сложной ситуации с вегетацией озимых нет, отметил ученый.

