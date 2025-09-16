Дождливая погода начнется в Москве с четверга

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Понижение температуры начнется в Москве в середине недели, с четверга погода будет облачная, начнутся небольшие дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если во вторник плюс 21 - плюс 23, в среду - комфортная погода плюс 19 - плюс 21. В четверг, пятницу и субботу температуры плюс 15 - плюс 20 градусов днем, а ночные температуры будут в Москве плюс 9 - плюс 10 градусов, по области - плюс 6 - плюс 11", - сказал Вильфанд.

С четверга погода в Москве будет более облачная, начнутся дожди, но условий для сильных осадков до субботы включительно не будет. В воскресенье осадки могут стать более заметными. Также в течение недели будет постепенно понижаться атмосферное давление - сейчас оно выше нормы на 15-17 мм ртутного столба. К воскресенью оно понизится до нормы и будет даже чуть ниже нормы, отметил Вильфанд.

Говоря об изменениях погоды, Вильфанд уточнил, что, если в начале недели погоду в Москве определял антициклон, то уже в среду он будет уходить на восток. "Сейчас идет противостояние двух барических образований - циклона и антициклона. Антициклон постепенно будет отходить на восток. И нельзя сказать, что его будет заменять циклон. Но центр циклона очень далеко находится, он в районе Норвежского моря, но его восточная периферия будет ближе приближаться к границам нашей страны. Уже в четверг восточная периферия циклона будет влиять на погоду в центре европейской России, в том числе и на Москву", - сказал Вильфанд.