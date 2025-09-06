Летняя погода будет в Москве на следующей неделе, но это еще не бабье лето

Бабье лето стоит ждать во второй половине месяца

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Длительный период теплой погоды установится в Москве с субботы из-за влияния антициклона, на следующей неделе столбики термометров будут подниматься до плюс 24 градусов, погода будет малооблачной, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Я бы назвал эту (погоду) просто летом, без бабьего. В Москве устанавливается длительный период летней погоды, который связан с тем, что чуть севернее от Москвы устанавливается мощный антициклон", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что благодаря антициклону в московском регионе будет ясная, малооблачная погода.

"С субботы плюс 20 - плюс 22 градуса, в воскресенье, понедельник и вторник плюс 21 - плюс 23, и, начиная со среды, и до следующего воскресенья, как минимум, плюс 22 - плюс 24 градуса. По области будет плюс 20 - плюс 25, начиная со вторника" - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он отметил, что такая температура по климатическим данным соответствует температурному режиму, который характерен для середины августа.

"В общем, не жаркая, комфортная, теплая, летняя погода. Почему я сказал, что (понятие) бабье лето не подходит? Потому что ненастья не было. Перед тем, как наступает бабье лето должна быть ненастная погода. В августе была умеренная погода, сильных осадков не было. Наоборот, в конце августа была очень жаркая погода. Поэтому, это еще не бабье лето", - отметил Вильфанд.

При этом, он уточнил, что "во второй половине месяца еще будет похолодание, будет повышение температуры, и будут периоды бабьего лета".