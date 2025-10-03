Поиск

Зима в столичном регионе и всей России будет холоднее предыдущей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Предстоящая зима в России будет не очень холодной, но холоднее, чем в прошлом году, в том числе и в Москве, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима не прогнозируется очень холодной по среднемесячным показателям. Но обязательно будут периоды резких понижений температуры и на азиатской части страны, и на европейской, но в среднем не ожидается холодной (зимы). Но по сравнению с прошлым годом температура будет существенно ниже - это касается и Москвы, и центра европейской части России", - сказал он.

По его словам, уверенность в прогнозе составляет более 60%.

Январь в 2026 году прогнозируется "неоднородным". "То есть будет повышенное количество оттепелей по отношению к норме на европейской части страны, в западной Сибири, и одновременно будут резкие похолодания", - сказал он.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва Сибирь
