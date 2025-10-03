В европейской части России сентябрь выдался засушливым

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В регионах европейской части России в сентябре была засуха, в Центрально-Черноземных областях выпало от 8% до 16% осадков от нормы, в московском регионе - 16% осадков, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Можно заранее сказать, что в сентябре на всей европейской территории России была засуха. Многие предполагают, что засуха опасна только в весенние и летние месяцы, но это не совсем так. Действительно, для уборки урожая засуха не вредит, она позволяет спокойно завершать посевную компанию. Но сентябрьские осадки никогда не бывают лишними, они очень важны, потому что начинается посевная компания озимых", - сказал он.

Он уточнил, что в регионах Центрального федерального округа "повсеместно была очень сильная засуха". Так, месячное количество осадков в Московской области составило 16% от нормы, в регионах Центрального Черноземья выпало от 8% до 16% осадков от нормы.

"Наиболее богата на осадки была Смоленская области, там было 44% от нормы", - добавил он.

Особенно сложная ситуация с осадками в сентябре сложилась в Ростовской области и на севере Краснодарского края, где засуха наблюдалась и в августе. За сентябрь выпало 33% от месячной нормы осадков.