Автомобилистам Москвы советуют задуматься о смене резины не раньше 20 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Автомобилистам в Москве пока не стоит задумываться о смене летней резины на зимнюю, к этому вопросу можно вернуться ближе к 20 октября, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Совершенно рановато (...) До середины октября, даже до 20 октября (можно не думать о смене резины - ИФ), после следует прислушиваться к прогнозам", - ответил он на вопрос о том, стоит ли столичным автомобилистам задумываться о смене резины.

Он напомнил, что летняя резина теряет свои эластичные свойства, если температура устойчиво ниже минус 5 градусов.

