В Москве в выходные ожидается теплая, характерная для конца сентября погода

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Теплая, облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в предстоящие выходные и в понедельник следующей недели; температура в субботу днем составит плюс 10-12 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Минимальные значения температуры ночью в выходные - плюс 5-7 градусов, очень высокие температуры. Дневные температуры будут различаться: в субботу - плюс 10-12 - такие температуры более характерны для конца сентября по климату. Температура будет на 5-6 градусов выше нормы в субботу", - сказал Вильфанд.

В воскресение, по его словам, плюс 7-10 градусов, тоже очень высокие дневные температуры. "Но погода облачная, с дождями. Дожди небольшие, умеренные, это не сплошной дождь, но все-таки он будет", - отметил он.

В понедельник, по словам Вильфанда, погода существенно не изменится. Три дня будет достаточно однородная погода: в субботу, воскресенье и понедельник. "Просто в субботу температура максимально высокая - плюс 10-12 градусов, а дождики все время будут. Облачно, иногда редкие прояснения. Теплая, влажная, не очень ветреная погода, хотя в воскресенье будет период, когда будет усиливаться ветер до 15 метров в секунду, но это очень кратковременно", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд сообщил, что в Москве и на европейской территории России погоду в предстоящие выходные дни и частично следующую неделю будет определять циклон, центр которого находится очень далеко от Москвы, в Северном море. Центр циклона постепенно будет перемещаться на восток к юго-западу Скандинавии, после этого - в Балтийское море.

"Но он настолько глубокий, то есть давление в нем настолько сильное, и он настолько мощный, что он определяет погоду в Западной Европе, Восточной Европе и на европейской территории России вплоть до Урала. Такая нестандартная ситуация. И поскольку Москва находится в выходные на восточной периферии этого циклона, то по законам циркуляции, в циклоне воздух держится против часовой стрелки на восточной периферии, значит, воздушные массы перемещаются с юга, из Турции, с востока Средиземного моря. То есть это очень теплый воздух", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Во вторник следующей недели этот циклон обусловит существенное понижение давления в центре европейской части России и, в частности, в Москве. Во вторник будет очень низкое давление. Если в субботу, воскресенье, понедельник давление будет ниже нормы примерно на 5-6 миллиметров ртутного столба, то во вторник - на 10-12 миллиметров, это будет более дождливый день.

Температурный фон во вторник - ночью от плюс 1 до 6 градусов, а днем - плюс 4-9. В среду будет продолжаться дождь, хотя давление заметно повысится. Это связано с тем, что влияние будет оказывать антициклон, который до этого времени находился на азиатской части страны и определял погоду в Азии. Начиная с вечера среды он будет оказывать больше влияния на европейскую часть страны, поэтому давление будет повышаться, сообщил Вильфанд.