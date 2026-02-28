Гололед ожидается в Москве в субботу и в ночь на воскресенье

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В столичном главке МЧС предупредили, что днем 28 февраля и ночью 1 марта местами на территории Москвы ожидается гололед.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, не делать резких маневров, пешеходов просят быть внимательными на пешеходных переходах и вблизи проезжей части.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что воздух 1 марта может прогреться до плюс 5 градусов, однако уже на следующей неделе в Московский регион вернутся отрицательные температуры в ночные часы, а днем будет около нуля.