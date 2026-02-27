Поиск

Расписание движения поездов на МЦД-4 изменится с 1 по 11 марта в ночное время

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4,D4) изменится с 1 по 11 марта в ночное время из-за ремонтных работ, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"D4: С 1 по 11 марта после 23:00 до 9:00 интервалы движения поездов будут частично увеличены до 15 минут. Изменения связаны с плановым капитальным ремонтом пути на участке "Реутово - Железнодорожная", - сообщается в телеграм-канале департамента в пятницу.

Часть составов со стороны Апрелевки будет следовать укороченным маршрутом до станций "Марьина Роща" и "Площадь трех вокзалов", отмечается в сообщении.

Кроме того, у некоторых поездов изменится время отправления.

МЦД-4
