Движение поездов на фиолетовой ветке метро прервано из-за падения человека на рельсы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена увеличены из-за падения человека на пути, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

В телеграм-канале дептраса уточняется, что на Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от станции "Выхино" до станции "Таганская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.