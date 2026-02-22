Аэропорт Внуково приостановил полеты

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково, сообщили в Росавиации вечером в воскресенье.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в заявлении ведомства в мессенджере Мах.

Ранее в воскресенье в Росавиации сообщали, что три московских аэропорта - Внуково, Домодедово и Шереметьево - обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней".