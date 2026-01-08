Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Москве городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, снег с улиц и дорог вывозится круглосуточно.

"Городские службы непрерывно продолжают зачистку городских территорий от снега. В круглосуточном режиме организованы работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети", - говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы в ночь на четверг.

В комплексе уточнили, что каждый день выпадает от одного до четырех сантиметров снега, он идет всю последнюю неделю.

Ухудшение погоды в Москве ожидается со второй половины дня 8 января до утра 10 января, прогнозируется сильный снегопад с порывами ветра до 18 м/с.