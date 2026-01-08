В Москве менее чем за двое суток может выпасть две трети месячной нормы снега

Снегопад на Сретенке Фото: Интерфакс

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Москве, по прогнозу синоптиков, с 21:00 8 января и до конца дня 9 января может выпасть почти две трети месячной нормы осадков, а прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января - превысить 30 см, сообщил через пресс-службу комплекса городского хозяйства заммэра столицы Петр Бирюков.

Сильный снегопад будет сопровождаться метелью, скорость ветра может достигать 18 м/с.

"Погодные условия могут способствовать образованию снежных заносов и гололедицы", - предупредил заммэра.

Он заверил, что городские службы с конца дня из-за снегопадов работают в усиленном режиме и круглосуточно. В течение светового дня крыши чистят от снега и наледи.

"Каждые несколько часов будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. В мероприятиях по уборке снега задействуем необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, дополнительно привлечем силы и технику городских инженерных компаний", - сообщил Бирюков.