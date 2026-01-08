В Москве в 2026 году запустят второй трамвайный диаметр длиной 33 км

Трамвай в Москве Фото: Интерфакс

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах создать в 2026 году второй Московский трамвайный диаметр Т2 и до конца 2027 года - еще две трамвайные линии на северо-востоке и востоке города.

"В 2026 году московский трамвай ждет еще немало новинок. (...) Планируем запустить и второй диаметр Т2 - от МЦД "Новогиреево" до метро "Чертановская". Это будет новый самый длинный городской трамвайный диаметр в мире - 33 км", - написал он.

До конца 2027 года откроют еще две трамвайных линии. Первый новый участок пройдет по шоссе Энтузиастов от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское, второй - по улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД "Останкино".

В 2026 году московские власти закупят еще 50 трамваев "Львенок-Москва" и, таким образом, завершат обновление парка трамваев. Он добавил, что на маршрутах Краснопресненской сети будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев, а к 2030 году беспилотными технологиями будет оснащены две трети парка московских трамваев.

Первый в России полностью беспилотный трамвай, запущенный сентябре 2025 года по маршруту №10 Строгино, перевез более 55 тысяч пассажиров. С момента начала испытаний в городе он проехал свыше 23 тысяч км.