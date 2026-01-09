Поиск

Более 9,5 тыс. единиц спецтехники привлечено для расчистки снега в Подмосковье

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы из-за сильной метели в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в пятницу.

"Этой ночью Подмосковье накрыл мощный циклон "Фрэнсис". По всей области - сильная метель и гололедица. По прогнозам, к вечеру высота сугробов может достигнуть 40-50 см. Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники", - написал он в своем телеграм-канале.

Воробьев уточнил, что речь идет о дорожных и коммунальных службах, сотрудниках управляющих компаний, бригадах МЧС, а также дополнительной спецтехнике профильных министерств.

"Все службы работают в круглосуточном режиме, основные усилия на расчистке дорог, тротуаров и подъездов к домам", - добавил глава региона.

Также губернатор призвал водителей по возможности пересесть с личного транспорта на общественный.

Как уточнил Воробьев, "общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме, но из-за сложной дорожной ситуации точечно возможно увеличение интервалов".

