Поиск

В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада

В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Работы по очистке Москвы от снега организованы в круглосуточном режиме, первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро, железнодорожным платформам и объектам социальной сферы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков в пятницу.

По его словам, которые размещены в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы, задействовано максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. "Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний", - отметил он.

Заммэра добавил, что в цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров.

МоскваБолее 9,5 тыс. единиц спецтехники привлечено для расчистки снега в ПодмосковьеЧитать подробнее

Бирюков напомнил, что мощный снегопад сопровождается сильным ветром с порывами до 18 м/с, поэтому к реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В течение всего светового дня будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, отметил он.

Как сообщил заммэра, снегопад продлится до утра 10 января, наиболее интенсивными осадки будут сегодня в первой половине дня. Он попросил автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

В свою очередь в столичном департаменте транспорта сообщили о сложной ситуации в настоящий момент на МКАД и эстакадах, где большегрузы не могут подняться в горку и буксуют. "Убедительно просим водителей большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени, не перегружать свои автомобили. Используйте зимние грузовые шины - они обеспечат хорошее сцепление с дорогой", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Москва Петр Бирюков МКАД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада

 В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада

Аэропорты Москвы задержали больше 70 рейсов из-за снегопада

 Аэропорты Москвы задержали больше 70 рейсов из-за снегопада

В Москве менее чем за двое суток может выпасть две трети месячной нормы снега

 В Москве менее чем за двое суток может выпасть две трети месячной нормы снега

В Москве в 2026 году запустят второй трамвайный диаметр длиной 33 км

 В Москве в 2026 году запустят второй трамвайный диаметр длиной 33 км

За два дня высота сугробов в Москве вырастет на 30 см

 За два дня высота сугробов в Москве вырастет на 30 см

Синоптики спрогнозировали сильный снег и метель в Москве 8 и 9 января

 Синоптики спрогнозировали сильный снег и метель в Москве 8 и 9 января

В рождественскую ночь московское метро будет работать до двух ночи

 В рождественскую ночь московское метро будет работать до двух ночи

Уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву

Сбито уже 32 БПЛА, летевших к Москве

До 25 возросло число уничтоженных беспилотников, атаковавших Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8085 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });