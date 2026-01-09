В Москве задействовали максимальное число техники и бригад из-за снегопада

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Работы по очистке Москвы от снега организованы в круглосуточном режиме, первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро, железнодорожным платформам и объектам социальной сферы, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков в пятницу.

По его словам, которые размещены в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы, задействовано максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. "Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний", - отметил он.

Заммэра добавил, что в цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров.

Бирюков напомнил, что мощный снегопад сопровождается сильным ветром с порывами до 18 м/с, поэтому к реагированию на нештатные ситуации готовы аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В течение всего светового дня будут организованы работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, отметил он.

Как сообщил заммэра, снегопад продлится до утра 10 января, наиболее интенсивными осадки будут сегодня в первой половине дня. Он попросил автомобилистов в непогоду, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

В свою очередь в столичном департаменте транспорта сообщили о сложной ситуации в настоящий момент на МКАД и эстакадах, где большегрузы не могут подняться в горку и буксуют. "Убедительно просим водителей большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и времени, не перегружать свои автомобили. Используйте зимние грузовые шины - они обеспечат хорошее сцепление с дорогой", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.