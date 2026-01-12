Поиск

В Подмосковье глава округа Клин возглавила Химки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Подмосковье сложили полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова и городского округа Клин Инна Федотова.

"Глава городского округа Химки Елена Землякова покинула свой пост (...) в связи с переходом на новое место работы", - сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Землякова была избрана главой городского округа Химки в феврале 2025 года на заседании Совета депутатов. До того она была первым замминистра экономики и финансов Московской области.

Врио главы Химок стала Инна Федотова, бывшая глава округа Клин.

Федотову 4 августа 2025 года назначили временно исполняющей обязанности главы Клина, а 12 сентября клинский Совет депутатов избрал ее на должность главы округа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета, временно исполняющим полномочия главы городского округа Клин назначен Василий Власов. Ранее он занимал разные должности в органах власти Московской области.

Федотова работает в органах государственной власти Подмосковья с 2015 года. С 2018 по 2024 год возглавляла Министерство жилищной политики региона. С 2024 года была советником губернатора Московской области.

Клин Химки Подмосковье Инна Федотова Елена Землякова Московская область
