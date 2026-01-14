Станция "Сокольники" БКЛ работает штатно после ложного срабатывания пожарной сигнализации

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло на станции московского метро "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ), работа оборудования восстановлена, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Станция "Сокольники" Большой кольцевой линии работает в штатном режиме. Движение поездов в графике. Ранее на станции произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации", - говорится в сообщении.

Турникеты были кратковременно открыты, на платформе производилось экстренное оповещение, уточнили в пресс-службе.

"Сотрудники метрополитена оперативно проверили станцию и восстановили штатную работу оборудования", - отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о пожарной тревоге на станции БКЛ "Сокольники".