Дополнительные пункты обогрева открыты в Москве из-за морозов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве открывают дополнительные пункты обогрева для бездомных людей из-за ожидающихся морозов, сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

"С 16 января отапливаемые микроавтобусы "Социального патруля" Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки начнут дежурить у Савёловского и Щёлковского вокзалов", - говорится в телеграм-канале департамента.

Кроме того, в морозные дни в городе будут работать 11 пунктов обогрева. Мобильные пункты принимают ежедневно с 20:00 до 08:00 у крупных вокзалов.

Круглосуточно работают стационарные пункты на базе Центра им. Е.П. Глинки - там можно согреться, выпить чай и получить помощь, уточнили в департаменте.